В Верховном Суде компания отбилась от обязанностей налогового агента

В 2022 году в отношении банка провели камеральную налоговую проверку. По ее итогам МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам указала, что ранее он увеличил уставный капитал, повысив номинальную стоимость доли единственного акционера — иранской Bank Melli Iran — за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Инспекторы признали это доходом акционера в виде дивидендов и с учетом смягчающих обстоятельств доначислили налог в 72,6 млн руб. + пени 14 млн. Также банк оштрафовали на 7 млн за невыполнение обязанностей налогового агента.

В итоге обществу доначислили налог, поскольку она не перечислила обязательные платежи с дохода, выплаченного иностранному акционеру.

По мнению банка никаких выплат не было, поэтому удержать налог он не мог. Спорный доход он не мог отразить в сданном налоговикам расчете о суммах, выплаченных иностранцам.

Верховный Суд согласился, что решение налоговиков необоснованно. Хотя 3 предыдущие инстанции банку отказали.