Конкурс на «Клерке». Приз —лучшая подписка для бухгалтеров Клерк.Премиум

На этой неделе на «Клерке» была опубликована 600-тысячная публикация! В честь юбилея проводим конкурс и дарим подарок.

На этой неделе у «Клерка» юбилей — на нашем портале вышло уже более 600 000 публикаций! В честь такого праздника мы проводим розыгрыш в Трибуне, а приз — месячная подписка на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. Онлайн-курсы, тренинги, вебинары, ежедневный журнал «Разбор законов», справочно-правовая система. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке».

До конца выходных надо написать под постом стихотворение со словами: ПОСТ, НАПИСАЛ, КЛЕРК, ТРИБУНА, БЛОГЕР, ТОТ (это Борис😀). Победителя будем выбирать на голосовании!

Участвовать в конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Клерка». Придумывайте стихотворение, пишите его в комментариях и в понедельник узнаем, кто стал победителем!