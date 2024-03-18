Экспортный центр поддержал 24 тысячи компаний

В 2023 году Российский экспортный центр (РЭЦ) оказал поддержку 24 тыс. организаций, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Это на 23% больше, чем в 2022 году. Об этом сказано на сайте РЭЦ.

Всего в 2023 году Группа РЭЦ предоставила компаниям финансирование объемом 587 миллиардов рублей, что в 1,6 раза превысило финансирование в 2022 году. Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов прямой поддержки Группы РЭЦ составил $17 миллиардов (рост к 2022 году – 33%), — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Экспортный центр помогает производителям несырьевой продукции, товаров и услуг продавать свою продукцию за рубеж. В 2023 году при поддержке Группы РЭЦ 3,6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса смогли заключить экспортные контракты. Это на 10% больше, чем годом ранее.