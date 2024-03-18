Какие поправки внесет кабмин в Налоговый кодекс

Правительство разрешит не сдавать предпринимателям нулевую отчетность, необлагаемую сумму по налогу с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год отдельно, а многодетным будут предоставлять льготы без заявлений.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства предложил внести в НК поправки, направленные на поддержку предпринимателей и многодетных семей.

Многодетным не нужно будет подавать заявление на получение льгот по имущественным налогам. Их сделают автоматическими. Об этом сказано на сайте кабмина.

Власти планируют уменьшить налог с процентов по длинным вкладам, которые были открыты более чем на год. Необлагаемый лимит по таким доходам будут учитывать за каждый год, а не в конце срока.

Есть предложения, направленные на поддержку бизнеса. Предприятиям не нужно будет подавать нулевую упрощенную отчетность, если деятельность в этом периоде не велась, — заявил Михаил Мишустин.

К налоговому мониторингу смягчат требования. Снизится планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком, – со 100 до 80 млн рублей. По годовому обороту и стоимости активов критерий снизится до 800 млн рублей.