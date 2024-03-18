В России стало официально на 2 социальные сети больше

Ведомство включил в Реестр социальных сетей интернет-площадки Discord и Yappy. 12 марта их владельцам направлено уведомление о включении в реестр с указанием требований законодательства РФ.

С февраля 2021 года действует закон № 530-ФЗ о самоконтроле социальных сетей. По нему интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

Чтобы контролировать соблюдение закона, Роскомнадзор ведет Реестр социальных сетей. Сейчас в нем 15 ресурсов: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Дзен, RuTube, Twitch, Discord и Yappy.

В реестр попадают ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию с персональных страниц, а также есть реклама, направленная на российских потребителей. Ежедневная посещаемость таких ресурсов должна составлять более 500 000 российских пользователей в сутки.

В 2023 году были приняты поправки в КоАП, предусматривающие штрафы до 8 млн рублей для соцсетей за несоблюдение закона о самоконтроле.