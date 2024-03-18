Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.02.2024 № 07-01-09/8662.
Во-первых, нельзя включать в состав инвентаризационной комиссии лиц, которые несут материальную ответственность за объекты, проверяемые этой комиссией. То есть, кладовщик не может входить в комиссию, когда пересчитывают товар на его складе.
Во-вторых, отсутствие более 20% членов инвентаризационной комиссии при обязательной инвентаризации – это основание для признания результатов инвентаризации недействительными.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» станет обязательным с 1 апреля 2025 года.
Ранее Минфин в письме от 02.06.2022 № 07-01-10/52098 пояснял, что до перехода на ФСБУ 28/2023 при инвентаризации надо ориентироваться на существующую нормативку по этой теме:
пункты 26 −28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н;
Методические указания, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
Подробно о том, как применять с ФСБУ 28/2023, в каком порядке проводить инвентаризацию и как классифицировать ее результаты, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
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