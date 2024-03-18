Как составить ЕНП-уведомление на НДФЛ за март: образец

НДФЛ, удержанный с выплат сотрудникам в марте, надо уплачивать и отражать в уведомлении по ЕНП дважды.

Первое уведомление надо сдать до 25.03.2024. Там будет налог, удержанный с 01.03.2024 по 22.03.2024. Код периода – 21/03.

Второе уведомление надо сдать до 03.04.2024. Там будет налог, удержанный с 23.03.2024 по 31.03.2024. Код периода – 21/13.

Образец – от УФНС по Санкт-Петербургу.

Уплатить НДФЛ по первому уведомлению надо до 28 марта, по второму – до 5 апреля.