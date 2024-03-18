Как составить ЕНП-уведомление на НДФЛ за март: образец

Первое уведомление надо сдать до 25.03.2024. Там будет налог, удержанный с 01.03.2024 по 22.03.2024. Код периода – 21/03.
Второе уведомление надо сдать до 03.04.2024. Там будет налог, удержанный с 23.03.2024 по 31.03.2024. Код периода – 21/13.
Уплатить НДФЛ по первому уведомлению надо до 28 марта, по второму – до 5 апреля.
О том, как вести налоговый учет, составлять ЕНП-уведомления и отчеты в 1С:Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
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