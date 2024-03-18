Какой КБК указывать в уведомлении на УСН

Уведомления на аванс по УСН надо сдавать за 1, 2, 3 кварталы. На годовой налог уведомление не нужно.

КБК по УСН такие:

18210501011011000110 – УСН «доходы»;

18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».

Смотрите в таблице, когда надо отчитываться и платить налог по УСН за 2024 год.

Срок сдачи уведомления Код периода в уведомлении Срок уплаты налога 1 квартал 25.04.2024 34/01 02.05.2024 Полугодие (2 квартал) 25.07.2024 34/02 29.07.2024 9 месяцев (3 квартал) 25.10.2024 34/03 28.10.2024 Год (4 квартал) – – 28.03.2025 – организации 28.04.2025 – ИП

Если у ИП на УСН «доходы» без работников аванс по УСН уменьшен на фиксированные взносы до нуля, то уведомление сдавать не надо.