Какой КБК указывать в уведомлении на УСН

КБК по УСН такие:
18210501011011000110 – УСН «доходы»;
18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».
Смотрите в таблице, когда надо отчитываться и платить налог по УСН за 2024 год.
Срок сдачи уведомления
Код периода в уведомлении
Срок уплаты налога
1 квартал
25.04.2024
34/01
02.05.2024
Полугодие (2 квартал)
25.07.2024
34/02
29.07.2024
9 месяцев (3 квартал)
25.10.2024
34/03
28.10.2024
Год (4 квартал)
–
–
28.03.2025 – организации
28.04.2025 – ИП
Если у ИП на УСН «доходы» без работников аванс по УСН уменьшен на фиксированные взносы до нуля, то уведомление сдавать не надо.
Как рассчитывать и платить налоги на упрощенке и какие преимущества дает спецрежим, рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за 7600 рублей вместо 28 600 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию