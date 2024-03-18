Конфискованную криптовалюту отправят на специальную цифровую платформу

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил Минфину создать цифровую платформу, на которую будет можно отправлять криптовалюту, конфискованную в рамках уголовных дел.
В МВД «Известиям» рассказали, что сроки исполнения поручения уже согласованы с Минфином.
Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года, — сказано в поручении.
Пока что правовой статус криптовалюты в РФ не определен. Суды рассматривают ее как имущество, которое можно конфисковать. Сейчас изъятые цифровые деньги хранятся в неурегулированном формате.
Правоохранительные органы изымают у преступников номера кошельков на иностранных платформах или забирают флеш-карты с активами на них. При этом распорядиться такими деньгами сложно.
Ярослав Кабаков из ИК «Финам» считает, что специальная платформа для криптовалюты позволит государству лучше контролировать активы и снизить риски применения «крипты» в незаконной деятельности.
Комментарии7
В специальную цифровую тюрьму
Где их съедят цифровые крысы.
И цифровые полицейские ничего не. найдут
конфискованный снег будем вывозить на хранение в котельные.
интересно, что они подразумевают под конфискацией? забрали физически криптофлешку?) ну ок. но нужна ещё кодовая фраза. какой дурак ещё скажет?!
Паяльник и другие средства развязывания языка будут использовать - всё для блага бюджета.
O tempora, o mores!
вы скажете, если у вас там не 1 или 10 btc?
сомневаюсь.