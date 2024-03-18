Конфискованную криптовалюту отправят на специальную цифровую платформу

В России планируют создать платформу, где будут хранить изъятые средства в криптовалюте.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил Минфину создать цифровую платформу, на которую будет можно отправлять криптовалюту, конфискованную в рамках уголовных дел.

В МВД «Известиям» рассказали, что сроки исполнения поручения уже согласованы с Минфином.

Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года, — сказано в поручении.

Пока что правовой статус криптовалюты в РФ не определен. Суды рассматривают ее как имущество, которое можно конфисковать. Сейчас изъятые цифровые деньги хранятся в неурегулированном формате.

Правоохранительные органы изымают у преступников номера кошельков на иностранных платформах или забирают флеш-карты с активами на них. При этом распорядиться такими деньгами сложно.

Ярослав Кабаков из ИК «Финам» считает, что специальная платформа для криптовалюты позволит государству лучше контролировать активы и снизить риски применения «крипты» в незаконной деятельности.