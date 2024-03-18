Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК

Налоговики будут определять критерии ликвидности имущества для залога, пересмотрят требования к участникам налогового мониторинга, многодетным дадут льготы без заявлений, а от НДФЛ освободят доходы в виде жилья или земельного участка.
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В Госдуму внесли законопроект с поправками в НК. Согласно документу, у ФНС появится право утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога для получения отсрочек и рассрочек при изменении сроков уплаты налогов и инвестиционного кредита.

В целях изменения сроков уплаты налоговых платежей (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) предлагается предоставить ФНС России полномочия по утверждению критериев ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценке платежеспособности заинтересованного в изменении срока уплаты налоговых платежей лица, — говорится в пояснительной записке.

Налоговый мониторинг

В законопроекте определены основные направления налоговой политики. В частности, для участия в налоговом мониторинге сократят пороговые требования к размеру оборота активов с 1 млрд до 800 млн рублей. Размер уплаченных налогов также снизят со 100 до 80 млн рублей.

Льготы многодетным семьям

Многодетные семьи будут получать налоговые льготы в беззаявительном порядке. Между ведомствами наладят централизованную передачу сведений о таких налогоплательщиках.

Освобождение от НДФЛ

От НДФЛ освободят доходы в виде жилого помещения или земельного участка, которые были получены из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой.

Изменения в социальном налоговом вычете

Также законопроект предусматривает «распространение права на социальный налоговый вычет на расходы, произведенные на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту».

Взаимодействие по ТКС

Законопроект определит срок, по истечении которого документ в электронной форме, направленный налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, считается полученным.

Вместе с этим из закона уберут основание для приостановления операций по банковским счетам организаций, если они исполняют обязанности по передаче в налоговую квитанции о приеме в электронной форме требования о представлении документов, пояснений или уведомления о вызове в налоговую.

Комментарии

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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    уже??? прямо уже законопроект оформили??

    только-только 29.02.2024 после обеда, он рот открыл ... а ужо 18.03.2024 в 09:34 готовый пакет документов внесли! и это не смотря на то что выборы проходили, всё-таки на их проведение время тоже нужно было затрачивать.... там ещё Восьмое марат было - не могли не праздновать....

    Апперативноооо !

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Законопроекты

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