Ювелиры будут добровольно маркировать изделия при экспорте вне ЕАЭС

Чтобы иностранные покупатели не воспринимали ювелирное изделие с физической маркировкой как дефект, Минфин разрешит производителям наносить такое клеймо по желанию.

Минфин подготовил проект постановления о добровольной маркировке ювелирных изделий отечественного производства при их продаже за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Маркировка представляет собой нанесение физического двухмерного штрихкода на украшение.

Физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий, — следует из проекта постановления на портале проектов нормативных актов.

Добровольная маркировка ювелирных украшений физическим клеймом будет разрешена только когда изделие отправляется на продажу вне стран ЕАЭС.

Изменения могут вступить в силу 1 сентября 2024 года.