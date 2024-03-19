Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос

Вместо повестки утвердили новую форму документа, который теперь называется уведомление. Его суть остается прежней.

ФНС изменила форму повестки о вызове на допрос свидетеля, теперь этот документ будет называться «Уведомление о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний». Об этом сказано в письме ФНС № СД-4-2/2063@ от 22.02.2024.

Содержание документа о вызове свидетеля на допрос осталось без изменений. В тексте будет указана следующая информация:

дата и время проведения допрос;

название мероприятия налогового контроля;

сведения о компании или о физическом лице, в отношении которых проходит проверка.

Если свидетель не может быть на допросе в обозначенное время, нужно предупредить инспекторов об этом. За пропуск допроса без уважительных причин полагается штраф по ст. 128 НК в размере 1 тыс. рублей.