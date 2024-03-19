Что будет с ключевой ставкой 22 марта: прогноз аналитиков

Аналитики полагают, что ЦБ вновь оставит ключевую ставку на уровне 16%.

По их мнению, которое собрали «Ведомости», ее снижения не стоит ждать раньше лета.

Двое из 18 участников опроса допустили повышение ставки на 50–100 б. п., но сочли это маловероятным.

По итогам предыдущего заседания 16 февраля ЦБ впервые после полугодовой череды повышений сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Он объяснил, что, несмотря на снижение текущего инфляционного давления по сравнению с осенью 2023 г., называть эту тенденцию устойчивой преждевременно. Уровень роста цен все еще остается высоким, а внутренний спрос продолжает «значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг».

Спустя неделю после заседания ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждения ставки (так называемые минутки), по которому члены совета директоров обсуждали в том числе повышение ставки до 17%.