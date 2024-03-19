❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

В Госдуму поступил правительственный законопроект с поправками в НК.
Норму про единую упрощенную декларацию там поменяли по сравнению с той, что была в проекте Минфина, размещенном ранее на портале проектов.
Смотрите в нашей таблице, когда сейчас надо сдавать ЕУД, как хотели поменять норму в проекте и как в итоге она поменяется.
Налог
Как сейчас
Как хотели вписать в НК
Как впишут в НК
Налог на прибыль
Ежеквартально до 20 числа следующего квартала
До 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором по заявленным в этой декларации налогам последний раз были объекты налогообложения
До 20-го числа первого месяца II квартала, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором последний раз были объекты налогообложения по налогу на прибыль
Все остальные налоги
До 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором последний раз были объекты налогообложения по налогам, по которым сдают ЕУД
Новые организации и ИП
До 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была создана организация, зарегистрирован ИП
Таким образом, по новой норме у компании будет больше времени, чтобы осознать, что движений точно нет и нужно сдавать ЕУД.
Еще меняют правила камеральной проверки ЕУД. Срок камералки — 3 месяца. Но начинается она не ранее 1 февраля следующего года.
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Комментарии1
Да, господи, сколько можно! Налоги упростили -- с платежами не разобраться, отчетность упростили - увеличили количество отчетов раза в два-три, теперь до нулевок добрались.