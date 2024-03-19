❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

Срок сдачи ЕУД вместо декларации по налогу на прибыль будет один, вместо других налогов – другой, а для новых компаний – третий. И правила камералки этой декларации тоже изменят.

В Госдуму поступил правительственный законопроект с поправками в НК.

Норму про единую упрощенную декларацию там поменяли по сравнению с той, что была в проекте Минфина, размещенном ранее на портале проектов.

Смотрите в нашей таблице, когда сейчас надо сдавать ЕУД, как хотели поменять норму в проекте и как в итоге она поменяется.

Налог Как сейчас Как хотели вписать в НК Как впишут в НК Налог на прибыль Ежеквартально до 20 числа следующего квартала До 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором по заявленным в этой декларации налогам последний раз были объекты налогообложения До 20-го числа первого месяца II квартала, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором последний раз были объекты налогообложения по налогу на прибыль Все остальные налоги До 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором последний раз были объекты налогообложения по налогам, по которым сдают ЕУД Новые организации и ИП До 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была создана организация, зарегистрирован ИП

Таким образом, по новой норме у компании будет больше времени, чтобы осознать, что движений точно нет и нужно сдавать ЕУД.

Еще меняют правила камеральной проверки ЕУД. Срок камералки — 3 месяца. Но начинается она не ранее 1 февраля следующего года.