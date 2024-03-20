Большинство банков Армении прекратят принимать и обслуживать карты «Мир»

С 30 марта карты платежной системы «Мир» перестанут работать в терминалах большинства банков страны. При этом «ВТБ Армения» продолжит обслуживание карт «Мир»:
Держателям карт «Мир» банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты «Мир»). — рассказал РБК представитель «ВТБ Армения».
Информацию о прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков Армении также подтвердили на российском платежном рынке.
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