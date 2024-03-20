Страховое возмещение по вкладам теперь можно получить дистанционно

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках РФ».
Агентство будет перечислять средства вкладчику по реквизитам банковского счета, указанным в его заявлении. А владельцы карт «Мир» смогут подать заявление без указания реквизитов — средства перечислят по номеру карты.
Новая услуга доступна всем категориям вкладчиков.
Кому не подходит формат дистанционных выплат, смогут получать страховое возмещение, как и раньше — при личном обращении в уполномоченный банк-агент или офис АСВ.
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