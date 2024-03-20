Мигрантам разрешат работать по одному патенту в нескольких регионах

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Минфин начал готовить поправки в закон о правовом положении иностранцев в России.

На сайте публикации проектов нормативных актов появился проект изменений, который введёт возможность для иностранных работников вести трудовую деятельность по патенту на территории нескольких субъектов РФ.

Такое поручение ранее дали М. Мишустин и Т. Голикова.

Закон вступит в силу через месяц со дня официального опубликования.

Сейчас трудовой патент выдают для работы только в одном регионе. И случае переезда в другой субъект РФ иностранец вынужден заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия (не касается граждан из стран ЕАЭС).

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