Основные проводки по НДС: шпаргалка для бухгалтера

Проводки:
Дт 41 — Кт 60 — товары приняты к учету по стоимости без НДС.
Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.
Дт 68-НДС — Кт 19 — НДС со стоимости приобретенных ценностей принят к вычету.
Дт 20 — Кт 60 — учтены услуги доставки по стоимости без НДС.
Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.
Дт 20 — Кт 19 — входной НДС включен в состав затрат.
Дт 91-2 — Кт 19 — отнесли непринятый к вычету НДС в затраты.
Дт 90-3 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги по основному профилю компании.
Дт 91-2 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги, не связанной с основной деятельностью.
Дт 76 Кт — 68-НДС — начислен НДС с поступившего аванса.
Дт 68-НДС — Кт 68-ЕНП— начислен ЕНП.
Дт 68-ЕНП — Кт 51 — ЕНП перечислен в бюджет.
Дт 19 Кт — 68-НДС — восстановлен НДС на товары и услуги ранее принятый к вычету.
Дт 91-2 — Кт 19 — восстановленный НДС включен в состав расходов.
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