Основные проводки по НДС: шпаргалка для бухгалтера

Проводки:

Дт 19 Кт — 68-НДС — восстановлен НДС на товары и услуги ранее принятый к вычету.

Дт 91-2 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги, не связанной с основной деятельностью.

Дт 90-3 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги по основному профилю компании.

Дт 91-2 — Кт 19 — отнесли непринятый к вычету НДС в затраты.

Дт 20 — Кт 60 — учтены услуги доставки по стоимости без НДС.

Дт 68-НДС — Кт 19 — НДС со стоимости приобретенных ценностей принят к вычету.

Дт 41 — Кт 60 — товары приняты к учету по стоимости без НДС.

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