НДС

Основные проводки по НДС: шпаргалка для бухгалтера

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Проводки:

  • Дт 41 — Кт 60 — товары приняты к учету по стоимости без НДС.

  • Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.

  • Дт 68-НДС — Кт 19 — НДС со стоимости приобретенных ценностей принят к вычету.

  • Дт 20 — Кт 60 — учтены услуги доставки по стоимости без НДС.

  • Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.

  • Дт 20 — Кт 19 — входной НДС включен в состав затрат.

  • Дт 91-2 — Кт 19 — отнесли непринятый к вычету НДС в затраты.

  • Дт 90-3 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги по основному профилю компании.

  • Дт 91-2 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги, не связанной с основной деятельностью.

  • Дт 76 Кт — 68-НДС — начислен НДС с поступившего аванса.

  • Дт 68-НДС — Кт 68-ЕНП— начислен ЕНП.

  • Дт 68-ЕНП — Кт 51 — ЕНП перечислен в бюджет.

  • Дт 19 Кт — 68-НДС — восстановлен НДС на товары и услуги ранее принятый к вычету.

  • Дт 91-2 — Кт 19 — восстановленный НДС включен в состав расходов.

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