Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсах: какие выбрать

В качестве основного кода ОКВЭДдля торговли на маркетплейсах используют:
47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».
Дополнительные ОКВЭД используют исходя из особенностей бизнеса.
Если торговля будет только онлайн с доставкой сторонними компаниями, подойдут коды:
47.99.1 «Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой»;
62.09 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий».
Если будет доставка собственными курьерами:
53.20.31 «Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта».
Если будут розничные магазины и пункты самовывоза:
47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».
Также можно выбрать коды, соответствующие специфике товара. Например:
47.54 «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»;
47.71 «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах»;
47.72 «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах» и т. д.
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