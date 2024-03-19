МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов

Цифровая экосистема ПАО «МТС» сообщилп о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда.

Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру.

Сообщается, что таким образом, МТС Travel становится универсальной платформой для самостоятельных путешественников, где можно выбрать и оплатить билеты, проживание, а также составить план поездки с помощью онлайн-журнала и брендированных путеводителей.

Теперь на МТС Travel можно найти билеты на поезда и автобусы по России и в страны СНГ. Также представлены авиабилеты на рейсы по всему миру — всего порядка 350 российских и зарубежных авиакомпаний, среди которых и наиболее популярные «Победа», «Аэрофлот», S7, Turkish Airlines, Pegasus, Emirates, Flydubai и другие. В том числе, клиентам МТС Travel доступно прямое сообщение более чем с 30 странами.

Чтобы приобрести билет, достаточно выбрать вид транспорта, пункты отправления и прибытия и даты — система покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по 10 параметрам в зависимости от вида транспорта — выбрать тип вагона для ж/д перевозок, наличие пересадок в случае с авиа и т.д. Также есть возможность приобрести билеты на составные маршруты — например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

Оплата билетов, в том числе по зарубежным направлениям, доступна картами любых российских банков. Как и с бронированием отелей, пользователи получают круглосуточный сервис поддержки.

За четвертый квартал 2023 года число бронирований отелей на платформе выросло более чем в 2 раза к третьему кварталу.