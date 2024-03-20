Документы для работы на маркетплейсе: список

Документы на компанию (ИП)
Маркетплейсы не требуют большого количества документов, поскольку самостоятельно проверяют будущих поставщиков через сервисы ФНС. Достаточно загрузить в личный кабинет:
скан-копии паспорта руководителя компании или ИП;
выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Договор
До запуска продаж нужно принять оферту маркетплейса — поставить галочку и подтвердить согласие.
Документы на товар
К ним относятся:
сертификаты качества;
документы на бренд: свидетельство о регистрации товарного знака, разрешение на продажу товара от правообладателя (лицензионный договор, договор на дистрибуцию,
письмо — разрешение). Разрешение не нужно, если бренд или товар можно ввозить по параллельному импорту, или иностранный бренд не зарегистрировал товарный знак в России.
документы о безопасности товаров: декларация соответствия или сертификат соответствия или отказное письмо.
Не забывайте, что на товарах, которые подлежат обязательной маркировке, должны быть проставлены коды Data Matrix. Обычно маркетплейсы просят документ с кодами маркировки по форме УПД.
О том, с чего начать работу на маркетплейсах, как заключать договоры и вести учет в 1С, рассказываем на онлайн-курсе Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С.
Сейчас вы можете купить курс по акции за
16 350 5 450 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации. Посмотреть каталог.
Начать дискуссию