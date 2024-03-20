Документы для работы на маркетплейсе: список

Маркетплейсы не требуют большого количества документов, поскольку самостоятельно проверяют будущих поставщиков через сервисы ФНС. Достаточно загрузить в личный кабинет:

выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

До запуска продаж нужно принять оферту маркетплейса — поставить галочку и подтвердить согласие.

К ним относятся:

документы о безопасности товаров : декларация соответствия или сертификат соответствия или отказное письмо.

письмо — разрешение). Разрешение не нужно, если бренд или товар можно ввозить по параллельному импорту, или иностранный бренд не зарегистрировал товарный знак в России.

документы на бренд : свидетельство о регистрации товарного знака, разрешение на продажу товара от правообладателя (лицензионный договор, договор на дистрибуцию,

Не забывайте, что на товарах, которые подлежат обязательной маркировке, должны быть проставлены коды Data Matrix. Обычно маркетплейсы просят документ с кодами маркировки по форме УПД.

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