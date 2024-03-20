Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года. Сами бухгалтеры смеются

Исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова показало, что в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам.

Искусственный интеллект позволит ускорить процессы документооборота, фрахта, перевалки и доставки грузов.

Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций, — сказал ученый.

Россия входит в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%.

Эта тема сейчас активно обсуждается в сообществе «Клерка» Вконтакте, и реакция бухгалтеров и кадровиков в основном смеховая и не согласная с исследованием. Вы тоже присоединяйтесь к обсуждению!

Пишут, что если ИИ заменит бухгалтера, «у всех будут долги и сумасшедшие налоги».

Есть и такое мнение у нас в обсуждениях:

Есть еще мнение, что после новых изменений по части ЕНП и ЕНС искусственный интеллект сам «уволится»:

Другой бухгалтер приводит пример, что Госуслуги — это образец того, что ИИ никогда не будет внедрён вместо людей.

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