Кадры

Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года. Сами бухгалтеры смеются

Исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова показало, что в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам.
82 52

Искусственный интеллект позволит ускорить процессы документооборота, фрахта, перевалки и доставки грузов.

Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций, — сказал ученый.

Россия входит в топ-10 стран по объему совокупных вычислительных мощностей. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%.

Эта тема сейчас активно обсуждается в сообществе «Клерка» Вконтакте, и реакция бухгалтеров и кадровиков в основном смеховая и не согласная с исследованием. Вы тоже присоединяйтесь к обсуждению!

Пишут, что если ИИ заменит бухгалтера, «у всех будут долги и сумасшедшие налоги».

Есть и такое мнение у нас в обсуждениях:

Есть еще мнение, что после новых изменений по части ЕНП и ЕНС искусственный интеллект сам «уволится»:

Другой бухгалтер приводит пример, что Госуслуги — это образец того, что ИИ никогда не будет внедрён вместо людей.

Вы тоже можете оставить свое мнение в сообществе «Клерка» Вконтакте. Присоединяйтесь к обсуждению!

Начать дискуссию

Маркетплейсы

Документы для работы на маркетплейсе: список

Собрали перечень документов, которые необходимы бизнесу, чтобы начать работу с маркетплейсами.

39

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадры

Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года. Сами бухгалтеры смеются

Исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова показало, что в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам.

81
Декларация по УСН

На сдачу декларации УСН компаниями осталось меньше недели

УФНС по Московской области напомнило (актуально для всей России), что налоговую декларацию по УСН за 2023 год необходимо сдать по обновленной форме.

66

Календарь вебинаров

16
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадровый учет

Роструд уточнил особенности гибкого режима рабочего времени

Специалисты Роструда разъяснили основные особенности режима рабочего времени, о которых должны помнить бухгалтеры, кадровики и работники.

74
Отпуска

МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов

Цифровая экосистема ПАО «МТС» сообщилп о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда.

1
35
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале

Все заинтересованные лица могут оперативно и из одного ресурса черпать официальную информацию российских компаний, организаций и ИП, которую указанные лица должны публиковать в журнале «Вестник государственной регистрации» на основании действующих законодательных обязанностей.

Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале
18

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
4
951
Маргарита Харитонова
Налоговые изменения 2024

Налоговая тайна больше не тайна для Роструда. Роструд получил доступ к данным об организациях и ИП

Министерство труда предоставило доступ ведомству к некоторым сведениям, которые составляют налоговую тайну. Такая мера направлена на пресечение нелегальной занятости.

Налоговая тайна больше не тайна для Роструда. Роструд получил доступ к данным об организациях и ИП
65
Социальный вычет

С 26 марта начнет действовать новая форма заявления на соцвычеты

С 26 марта заявление о подтверждении права на социальный вычет по НДФЛ нужно подавать по обновленной форме.

197
Наталия Лукина
Общество

Весеннее настроение на «Клерке». Красивые и интересные фото

Весна чувствуется с каждым днем все сильнее. Уже совсем скоро снег растает и появится зеленая травка. Сделали для вас весенне-снежную подборку фотографий для поднятия настроения. Присылайте свои фото!

Весеннее настроение на «Клерке». Красивые и интересные фото
39
230
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года и ссылки на записи прошедших в этом месяце эфиров.

1
1,4 тыс.
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить

С самозанятыми удобно и выгодно сотрудничать: можно быстро приступить к выполнению задач, а налоги с вознаграждений исполнитель платит сам. Но чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно правильно оформлять закрывающие документы с самозанятыми. 

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить
169

Разборы законов

1 209
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Патенты для иностранцев

Мигрантам разрешат работать по одному патенту в нескольких регионах

Минфин начал готовить поправки в закон о правовом положении иностранцев в России.

83
Павел Бессонов
Право

Как не надо оформлять сделку, чтобы потом ее не оспорили в банкротстве?

Представьте ситуацию: у человека есть имущество в виде машины, квартиры, загородного дома или нескольких квартир. Все было хорошо, пока не появилась просроченная задолженность перед  кредиторами.

34
Маркетплейсы

Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсах: какие выбрать

Выбор кода ОКВЭД зависит от того, как бизнес будет вести продажи: только онлайн или еще и в офлайн-магазинах, будут ли у него пункты выдачи товара и доставка своими силами или с привлечением третьих лиц.

75
MasterTMS
Перевозка

Как рассчитать затраты на перевозку грузов

Грузоперевозки — существенная статья в себестоимости продукции, которая включает в себя не только доставку, но и сопутствующие услуги, например, страхование, проезд по платным дорогам. Рассказываем, как рассчитать затраты на перевозку грузов и сэкономить.

Как рассчитать затраты на перевозку грузов
5
105
НДФЛ

👔Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ. Мнение эксперта

Когда устанавливали единый срок уплаты налогов 28 число, забыли про ИП на ОСНО. Теперь это исправят.

5
603
Фиксированные взносы ИП

🔥 Последние горячие новости по УСН и взносам

Собрали самые обсуждаемые и важные для бухгалтера новости по УСН, фиксированным взносам ИП и взносам за сотрудников. Кстати, сдать декларацию по УСН организации должны до 25 марта, а ИП до 25 апреля. Времени осталось совсем мало!

299

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Вклады

Страховое возмещение по вкладам теперь можно получить дистанционно

Заявление на получение страхового возмещения по вкладу с 19 марта 2024 года можно подать дистанционно на сайте госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) или через портал Госуслуг.

1
56

Интересные материалы

ITCOM
Электронные подписи

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы

В УЦ Айтиком можно приобрести все виды электронных подписей для личных и рабочих задач, средства криптографической защиты, сертифицированные носители ключевой информации (токены) от ведущих российских производителей. Выпускаем подписи в ускоренном режиме, а значит в день обращения при оплате счета вы получите саму подпись и все необходимое для работы с ней.

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы
2
93