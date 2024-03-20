Микрософт готовится закрыть доступ к облачным сервисам для компаний из России

Отключения грозят только тем компаниям, которые зарегистрированы на территории России.
Точный список продуктов, попадающих под ограничения, пока не опубликован. Однако RTVI со ссылкой на источник на IT-рынке стало известно, что под блокировку, вероятнее всего, попадут все облачные службы. Отдельно в списке упомянуты:
Microsoft Teams (система видеоконференций);
Microsoft OneDrive (облачное хранилище);
Microsoft Azure (облачная платформа);
Microsoft Office 365 (вкл. Excel);
Microsoft SQL Server (система управления базами данных);
Microsoft System Center (пакет продуктов для управления корпоративной IT-средой).
Отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro, Azure Devops и образовательных продуктов. Будут заблокированы ключи MS Visio и Office. Будет ли Microsoft удалять данные российских компаний из облака, пока не ясно.
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