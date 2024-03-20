Микрософт готовится закрыть доступ к облачным сервисам для компаний из России

Представители компании сообщили корпоративным клиентам, что не будут блокировать продукты физических пользователей в ночь с 20 на 21 марта.

Отключения грозят только тем компаниям, которые зарегистрированы на территории России.

Точный список продуктов, попадающих под ограничения, пока не опубликован. Однако RTVI со ссылкой на источник на IT-рынке стало известно, что под блокировку, вероятнее всего, попадут все облачные службы. Отдельно в списке упомянуты:

Microsoft Teams (система видеоконференций);

Microsoft OneDrive (облачное хранилище);

Microsoft Azure (облачная платформа);

Microsoft Office 365 (вкл. Excel) ;

Microsoft SQL Server (система управления базами данных);

Microsoft System Center (пакет продуктов для управления корпоративной IT-средой).

Отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro, Azure Devops и образовательных продуктов. Будут заблокированы ключи MS Visio и Office. Будет ли Microsoft удалять данные российских компаний из облака, пока не ясно.