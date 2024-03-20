Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки

Мораторий на проверки бизнеса спровоцировал рост проверок там, где они разрешены. В частности, проверяющие перебросились на школы и детсады. В образовательных учреждения уже неоднократно жаловались, что их замучили проверками.

В итоге Минэкономразвития планирует внести поправки в правительственное постановление от 10.03.2022 № 336 и распространить мораторий на садики и школы.

Хотят ввести запрет на плановые проверки всех — в том числе частных — садиков, школ, а также всех — в том числе частных — образовательных организаций профессионального и высшего образования.

ВНП этих заведений без согласования с прокуратуройможно будет проводить только по поручению губернатора, а также в связи обращением уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.