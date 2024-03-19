Мясо в России к концу года подорожает до 10%

Мясо в России подорожает на 5-10 % к концу 2024 года при условии сохранения стабильной социально-экономической ситуации. Такой прогноз дал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция — мясо курицы, где ожидается небольшое сокращение объемов производства. Далее я бы поставил мясо свинины — здесь цены могут зависеть от объемов экспорта. По мясу индейки сложился завышенный на сегодня уровень цен и он тормозит продажи. Как следствие — есть случаи переключения производителей на мясо курицы. Как и в случае с говядиной, — пояснил экономист «Газете.Ru».
Онне ждет падения спроса россиян на мясо и мясную продукцию. По словам Чеглова, мясо является неотъемлемой частью рациона россиян.
Комментарии6
Деньги приходят и уходят, а кушать хочется всегда.
Любопытно наблюдать как на фоне общего подорожания всего-всего в полтора-два раза Росстат умудряется насчитать инфляцию лишь в 7%.
Уметь надо! Там сидят опытные специалисты!
Ещё не сидят.
А кто сказал, что инфляцию необходимо считать?
Неважно, как ее посчитают... Важно - какие цифры обнародовать населению.
да они кому хошь их обнародуют! и не только народонаселению
Новые квартиры не будут дорожать из-за пузыря на рынке и все