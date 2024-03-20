Правительство повысит порог ущерба по экономическим преступлениям

Госдума в третьем чтении пересмотрит законопроект об увеличении сумм крупного и особо крупного ущерба по уголовным статьям.

Кабмин внес поправки к законопроекту о повышении порога ущерба по экономическим преступлениям. Госдума рассмотрит документ в третьем чтении 20 марта 2024 года.

По статье 159 УК крупным ущербом предложили считать нарушения, которые превышают 4,5 млн рублей, а особо крупным — все, что больше 18 млн рублей.

По статье 171 УК крупным размером начнут признавать сумму сокрытых денежных средств, которая в совокупности за период в пределах одного финансового года составляет более 4,5 млн рублей.

В статье 180 УК порог крупного ущерба увеличат с 250 до 400 000 рублей. Также уточнят виды наказания за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ или услуг), в том числе группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.