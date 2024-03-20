Законопроекты

Правительство повысит порог ущерба по экономическим преступлениям

Госдума в третьем чтении пересмотрит законопроект об увеличении сумм крупного и особо крупного ущерба по уголовным статьям.
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Кабмин внес поправки к законопроекту о повышении порога ущерба по экономическим преступлениям. Госдума рассмотрит документ в третьем чтении 20 марта 2024 года.

По статье 159 УК крупным ущербом предложили считать нарушения, которые превышают 4,5 млн рублей, а особо крупным — все, что больше 18 млн рублей.

По статье 171 УК крупным размером начнут признавать сумму сокрытых денежных средств, которая в совокупности за период в пределах одного финансового года составляет более 4,5 млн рублей.

В статье 180 УК порог крупного ущерба увеличат с 250 до 400 000 рублей. Также уточнят виды наказания за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ или услуг), в том числе группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

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КоАП РФ

Подрядчики попали на 16 млн рублей за нарушение сроков исполнения работ по нацпроектам

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры ориентированы на всесторонний надзор за реализацией национальных проектов. Только за период с февраля по март 2024 выявлено более 3000 нарушений, для устранения которых внесено свыше 2000 актов реагирования.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ценные бумаги

ЦБ утвердил правила установления дня начала торгов акциями экономически значимой организации

С 26 марта 2024 года Указание Банка России от 09.01.2024 № 6657-У регулирует порядок определения дня начала торгов акциями экономически значимой компании.

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Олег Ваганов
Налоговые проверки

Процессуальные нарушения при рассмотрении материалов налоговой проверки. Обзор судебной практики

Рассмотрим в разрезе судебной практики нарушения фискальных органов, которые прямо не предусмотрены пунктом 14  статьи 101 НК, но регулярно встречаются  в ходе проводимых ими проверок.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают сотрудникам повышение квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

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Реклама

За спам-рекламу компании заплатят штраф до 1 млн рублей

Власти увеличат размер наказания за рекламные звонки, спам в смс-сообщениях и навязчивую рекламу по электронной почте без согласия получателей.

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Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Законопроекты

Правительство повысит порог ущерба по экономическим преступлениям

Госдума в третьем чтении пересмотрит законопроект об увеличении сумм крупного и особо крупного ущерба по уголовным статьям.

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Бесплатно с Больничные

Как оформить больничный исполнителю по договору ГПХ. Мини-курс

Если работы для вас выполняли исполнители по договорам ГПХ, то не удивляйтесь, что они могут принести больничный лист или обратиться за пособием по уходу за ребенком. Потому что кроме удержания НДФЛ заказчики работ обязаны начислять и уплачивать страховые взносы.

Как оформить больничный исполнителю по договору ГПХ. Мини-курс
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Отчетность

Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2024 года

Ежеквартальная отчетность сдается в ИФНС, Соцфонд и Росстат. Самый большой объем отчетности сдают компании на ОСНО, которым нужно составить налоговые декларации. Для малого бизнеса квартальная отчетность увеличится на две формы в налоговую и одну — в СФР.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

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Обзоры для бухгалтера

Налоговики с Минфином взялись за НДФЛ и интернет-торговлю: бухгалтеры, готовьтесь. 📢«Ночной бухгалтер» № 1645

Минфин: бухгалтеры, вы слишком скучно живете, поэтому теперь мы будем усиленно проверять бизнес на предмет схем по НДФЛ и еще интернет-торговлю прижмем, а то у них там тоже оптимизация экономией погоняет. Такие дела.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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КоАП РФ

Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

Как автоматизировать продажи на маркетплейсах

Когда бизнес на маркетплейсах растет, можно нанимать все больше и больше сотрудников, а можно задуматься об автоматизации. Рассказываем, что это такое и как Ozon помогает автоматизировать продажи быстро и бесплатно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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ПрощеБизнес
Охрана труда

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!

Ни для кого не секрет, что современный бизнес несет большую нагрузку по исполнению обязательных требований законодательства, причем сразу во многих сферах: налоговое и трудовое законодательство, охрана труда и пожарная безопасность, экология, промышленная безопасность и это далеко не конечный список.

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!
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Экономические преступления

Незаконный возврат налога хотят признать хищением

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

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Информационные технологии

Как мошенники проникают в компьютер главбуха, скорая помощь при взломе, можно ли прожить без антивируса: интервью с экспертом Лаборатории Касперского

Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера. Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Мы задали эти и другие вопросы по кибербезопасности эксперту.

Иллюстрация: Алексей Киселев
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Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти работу

Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с  чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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ЕНП (единый налоговый платеж)

Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности

Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоговые проверки

Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки

Правительство собирается распространить мораторий на плановые налоговые проверки на образовательные учреждения.

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Интересные материалы

Уведомление по ЕНП

КУБ дня. Про звонки из ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про звонки из ФНС
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