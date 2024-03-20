Налог на сверхприбыль

Налог на сверхдоходы распространят на кредитные организации

Банки, которые в 2023 году получили рекордную прибыль, могут обложить налогом на сверхприбыль. Это снимет нагрузку с предприятий реального сектора экономики, а также позволит направить средства на развитие промышленности, повышение пенсий и пособий.
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Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести налог на сверхдоходы для банковского сектора.

Авторы инициативы считают, что банки в отличие от предприятий реального сектора экономики сейчас получают огромную прибыль. Поэтому с них есть смысл удерживать налог на сверхдоходы. О таком предложении узнали «Известия».

Налог на сверхприбыль для российских банков может стать существенным источником пополнения федерального бюджета, казна может получить 300–400 млрд рублей дополнительных налогов, а средств для выплаты такого налога у банков более чем достаточно, — заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Поступления хотят направить на развитие промышленности, повышение пенсионных выплат, пособий, а также на поддержку людей с низким уровнем дохода.

В послании президента Федеральному собранию 29 февраля 2024 года было предложено продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени, увеличению налоговой нагрузки для более высоких доходов. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность изъятия дополнительной прибыли у кредитных организаций (банков) путем применение разового налога на сверхприбыль, — сказано в обращении Госдумы.

По данным на 1 января 2024 года разовый налог на сверхприбыль принес в бюджет около 315 млрд рублей. Совокупная прибыль банков по итогам 2023 года составила рекордные 3,3 трлн рублей. Это больше в 16 раз по сравнению с результатами 2022 года.

Центробанк ожидает, что в 2024 году выручка банковского сектора составит 2,3-2,8 трлн рублей.

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