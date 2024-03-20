В Армении перестанут принимать карты «Мир»

Проводить операции по картам «Мир» в Армении будет только банк ВТБ. В этой стране работает 53 отделения и больше 190 банкоматов. Местные кредитные организации перестанут принимать российские карты.

С 30 марта 2024 года банки Армении перестанут работать с картами «Мир» из-за того, что Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США. Об этом сказали в пресс-службе НСПК.

С российскими картами продолжит работать кредитная организация «ВТБ Армения», услуги будут оказывать в полном объеме.

Держателям карт «Мир» любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре «ВТБ Армения»: снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам «ВТБ Армения» доступны переводы, в том числе трансграничные, — сказали в НСПК.

Сейчас в Армении работает 53 отделения ВТБ, из которых 22 офиса находятся в Ереване. По всей стране расположено больше 190 банкоматов.