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С 2021 года бизнес в РФ прекратило 34% иностранных компаний

Число организаций с иностранным участием сократилось из-за переезда компаний в специальные административные районы.
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За последние 3 года на треть сократилось число юридических лиц с иностранным участием. В марте 2021 года в России работали 29,22 тыс. таких компаний, а в марте 2024 года их стало на 34% меньше — 19,28 тыс.

За этот период общее число предприятий сократилось на 5,32% — до 3,19 млн. Регистрация компаний с иностранным участием в 2021 году упала до 839 организаций, в 2022 году — до 396, а в 2023 — до 339. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Контур.Фокус».

Больше 4,2 тыс. контролируемых иностранных фирм перестали работать, поскольку они провели редомициляцию из зарубежных офшоров в специальные административные районы (САР).

С марта 2022 года из реестра пропали 3093 иностранных организации. Наибольший спад числа компаний с иностранным участием произошел в нефтегазовом секторе, в сфере добычи угля. Также снизилось число инвестиционных организаций, брокеров и производителей вагонов.

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