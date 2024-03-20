Путин разрешил выплачивать деньги российским инвесторам со счетов типа «С»

Резиденты РФ и подконтрольные им компании получат выплаты по ценным бумагам, которые накопились с весны 2022 года на счетах типа «С». Раньше инвесторы не могли вывести средства, поскольку учет активов ведется в зарубежной инфраструктуре.

Владимир Путин подписал указ, по которому российские резиденты и подконтрольные им иностранные компании, раскрывшие свою структуру владения, могут получить на рублевые счета выплаты по ценным бумагам российских эмитентов. Средства будут брать со счетов типа «С».

Документ касается переводов денег, которые лежат на счетах, открытых зарубежному номинальному держателю или платежному агенту.

Владелец может направить российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям заявление об осуществлении выплат с указанием реквизитов своего рублевого банковского счета.

К заявлению нужно будет приложить подтверждающие документы. Их список определит Центробанк. Подать заявление нужно в течение двух месяцев с момента публикации решения ЦБ.

За 31 день российский депозитарий или должник по еврооблигациям должны рассмотреть документы и принять решение о выплатах.

Деньги нельзя получить, если сумма в заявлении превысит размер средств, которые предназначены для обслуживая ценных бумаг. Основанием для отказа будут и «обоснованные сомнения» в полноте или достоверности представленных документов.