Какие проводки делать при уплате ЕНП на ЕНС

В связи с введением уплаты основной части налогов и страховых взносов на единый налоговый счет путём единого налогового платежа в бухгалтерском учете возник новый состав проводок, которого необходимо придерживаться в стандартной ситуации уплаты в бюджет.

При начислении и уплате на ЕНС в бухучете необходимо формировать следующие проводки:

Дт 99,90,91,20... Кт 68 налог — начислен к уплате конкретный налог (налог на прибыль, НДС, УСН и пр.). В проводке используют типовые счета начисления налоговых обязательств.

Дт 20,23,25,26... Кт 69 взнос — начислены страховые взносы. Тоже обычная проводка.

Дт 68 ЕНП Кт 51 — перечислен единый налоговый платеж. Для ЕНП/ЕНС удобнее завести отдельный новый субсчет на счете 68, чтобы проще контролировать начисления/уплату налогов и сборов.

Дт 68 налог Кт 68 ЕНП — зачет ЕНП в счет конкретного налога. По логике учета это проводка зачета авансового платежа в бюджет (ЕНП) в счет погашения обязательств по конкретной налоговой задолженности.

Дт 69 взнос Кт 68 ЕНП — ЕНП зачтен в счет страховых взносов. Тот же подход: зачет общего «налогового» аванса в счет начисленных взносов.

Налоги, как и ранее, нужно списывать на затраты и причислять к финрезультату по прежним правилам. Для этого используют те же счета бухсчета.

Номер субсчету 68 можно дать произвольно: например, 68.9 либо даже 68-ЕНП («Расчеты ЕНП»). И у счета 68 должен быть отдельный субсчет для каждого налога, который нужно заплатить.

Из нового также следует также открыть субсчет «Расчеты по страх. взносам по общему тарифу» для счета 69. Но только один субсчет (для единого платежа) будет в корреспонденции со счетом 51. Остальные платежи — через ЕНП.

Для возврата положительного сальдо с ЕНС проводка Дт 51 Кт 68 субсч. «Расчеты ЕНП».

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