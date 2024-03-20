Иностранный бизнес безвозмездно перевел в бюджет 35,7 млрд рублей

Компании, которые решили прекратить бизнес в РФ, с января по середину марта 2024 года заплатили добровольные взносы в размере 35,7 млрд рублей. Это в 17 раз превысило ожидаемые поступления за весь год.

С начала 2024 года федеральный бюджет получил 35,7 млрд рублей по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций». Это в 17 раз превышает годовой план.

По плану в 2024 году доходы по строке «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» должны составить 2,1 млрд рублей. Уже на середину марта годовой план перевыполнили в 17 раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на государственную систему «Электронный бюджет».

К безвозмездным поступлениям относят взносы компаний из недружественных стран, которые они уплачивают при продаже российских активов. Такая строка дохода появилась в бюджете в 2022 году. Средства стали приходить после того, как ввели «налог на выход» для иностранцев.

Сейчас компании, которые решили прекратить бизнес в России, должны согласовывать сделки в правительственной комиссии, а также платить добровольный взнос, который обычно составляет 15% от рыночной стоимости активов.

По итогам 2023 года сборы с иностранных компаний составили 116,5 млрд рублей.