Для многодетных семей сделают новую форму удостоверения

Минтруд подготовил проект постановления с единой формой удостоверения для многодетных семей. Документ могут выдавать как на электронном, так и на бумажном носителе. Удостоверение нужно для получения льгот и других мер поддержки.

На портале проектов нормативных актов проходит обсуждение единой формы удостоверения многодетной семьи.

Постановление вступит в силу со дня его подписания. Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений, — сказано на сайте Минтруда.

Документ выдают семьям, в которых воспитывают 3 и более детей. Удостоверение может быть как на электронном, так и на бумажном носителе.

С его помощью многодетные получают региональные меры поддержки внутри субъекта РФ. Также удостоверение можно использовать для поездок по стране и при посещении учреждений культуры.

Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно.