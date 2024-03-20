Для многодетных семей сделают новую форму удостоверения

На портале проектов нормативных актов проходит обсуждение единой формы удостоверения многодетной семьи.
Постановление вступит в силу со дня его подписания. Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений, — сказано на сайте Минтруда.
Документ выдают семьям, в которых воспитывают 3 и более детей. Удостоверение может быть как на электронном, так и на бумажном носителе.
С его помощью многодетные получают региональные меры поддержки внутри субъекта РФ. Также удостоверение можно использовать для поездок по стране и при посещении учреждений культуры.
Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно.
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