Маркировка товаров

🍻С 1 апреля 2024 — важные изменения и новшества в маркировке товаров

Представителям розничной торговли, общепита и других сфер оборота нужно учесть, что с 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в системе обязательной маркировки товаров.
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Существенно расширен перечень маркируемых предметов одежды. В него с 1 апреля войдут спортивные костюмы, пальто, куртки, плащи, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия. Это касается как отечественной продукции, так и импорта.

Будет введена обязательная онлайн-проверкатабачной продукции и пива в кегах перед их продажей в розницу. Продавцам нужно соблюдать запреты на продажу немаркированных товаров и использовать систему "Честный знак" для проверки кодов маркировки.

Участники оборота красной и черной икры осетровых и лососевых рыб, включая предприятия общепита и госучреждения, должны зарегистрироваться в системе "Честный знак" и передавать данные о маркировке.

Немаркированные остатки можно хранить, перевозить и маркировать для последующей реализации до 30 сентября. Оборот и вывод из него таких остатков допустим до 30 июня. Об этом напомнила система ЧЗ у себя в телеграме.

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Маркировка товаров

🍻С 1 апреля 2024 — важные изменения и новшества в маркировке товаров

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