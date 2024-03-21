Офисные приложения от Google в России НЕ отключат: компания выступила с опровержением

Microsoft и Amazon могут приостановить доступ российским компаниям к своим облачным продуктам в ночь с 20 на 21 марта. Однако партнеры Google заявили, что компания не будет вводить ограничения.

15 марта 2024 года компания Softline подтвердила, что получила официальную информацию от Microsoft и Amazon о приостановлении с 20 марта 2024 года доступа к облачным продуктам на территории РФ. Об этом сказано на сайте организации.

Пользователи предполагали, что и Google приостановит доступ корпоративным клиентам к своим сервисам. Однако фирма Cloudseller — официальный партнер компании Google в России — заявила, что Google не рассылала партнерам уведомления о прекращении работы своих сервисов в России с 20 марта. Текст ответа опубликовал портал Хабр.

Партнеры Google не получали никаких писем о прекращении работы вендора в России. Google Workspace — это почтовый сервис и пакет офисных приложений, он не попадает под 12-й пакет санкций ЕC. Также почтовые сервисы выведены из-под санкций США в апреле 2022 года, — говорится в письме.

Обычным пользователям не стоит переживать: их файлы из облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google никуда не пропадут. Однако специалисты рекомендуют все же создать резервные копии важных документов и перенести их с облака на жесткие диски свои компьютеров.