Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства

Чтобы предприятия малого и среднего бизнеса не сдавали одни и те же статистические отчеты в разные ведомства, власти создадут цифровую платформу статистических данных. Туда можно загрузить нужные документы, а госорганы получат доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов МСП.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который снизит отчетную нагрузку с представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно проекту, начнет работать ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». В личном кабинете этого сервиса предприниматели смогут загружать отчеты, а органы власти всех уровней получат доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов МСП.

Функционал ГИС предполагает предоставление респонденту удобных и понятных механизмов сбора отчетности по принципу «одного окна» — личного кабинета респондента, позволяющего создать единый механизм управления отчетностью, автоматизировать ее сбор и обработку, — сказано в пояснительной записке.

Такой подход позволит «исключить дублирование и снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты без ущерба информационным потребностям государства, обеспечив рациональное и многократное использование единожды собранных сведений».

Законопроект касается только статистических данных и не затрагивает бухгалтерскую и финансовую отчетность компаний. Формировать и сдавать налоговые декларации по-прежнему нужно в соответствии с налоговым законодательством.

Сейчас сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов МСП проводятся раз в 5 лет. Выборочные статнаблюдения за малым бизнесом ведут ежемесячно или ежеквартально, а за микропредприятиями — каждый год.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года, а отдельные положения — с 1 апреля 2025 года.