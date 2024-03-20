Около 23 000 россиян отправили пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений

Сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов могут заключать договоры по ПДС. С января участники программы подписали 228 тысяч соглашений.

С начала 2024 года по программе долгосрочных сбережений (ПДС) заключено 228 тыс. договоров. Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова на лекции для студентов «Финтрек».

Около 23 000 россиян отправили свои накопления по договору обязательного пенсионного страхования (ОПС) для участия в этой программе.

Мы надеемся, что программа вызовет горячий отклик у россиян. И цифры подтверждают наши ожидания. Несмотря на то, что программа запущена чуть больше двух месяцев назад, уже сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов оказывают соответствующие услуги, — сказала Ольга Шишлянникова.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 года. Участники смогут получать государственное софинансирование в размере до 36 000 рублей в год в течение 3-х лет. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Также при уплате взносов до 400 000 рублей полагается ежегодный налоговый вычет до 52 000 рублей.

Недавно мы писали, что летом 2024 года все желающие принять участие в ПДС смогут открыть счета на портале Госуслуг.