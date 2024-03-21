Майкрософт пересматривает список продуктов для отключения в РФ

Представители компании Майкрософт заявили, что пересматривают список продуктов, которые подлежат отключению у российских корпоративных клиентов.
На данный момент точной информации нет, но есть осторожное предположение, что отключение в ночь на 21 марта 2024 года не произойдет, т.к. до сих пор не урегулированы открытые вопросы как по списку продуктов и сервисов, так и по методам ограничения доступа. Но вероятно отключение продуктов прямо поименованных в списке Power BI, CRM, Project, — сказано в телеграм-канале компании «Софтлайн».
Специалисты рекомендуют компаниям, у которых штаб-квартиры находятся за пределами РФ, оформить запрос в службу поддержки Майкрософт от лица головной компании.
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