Майкрософт пересматривает список продуктов для отключения в РФ

Как бухгалтеру найти удаленную работу: 30+ бирж фриланса для бухгалтера

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.