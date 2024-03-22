Вклады

«Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада

Финансовый уполномоченный (омбудсмен) выпустил обобщенные сведения о неприемлемых практиках финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.
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Пример 1

Клиент досрочно погасил кредит и потребовал вернуть страховую премию. Но выяснилось, что договор страхования не является обеспечительным, так как его заключение не влияло на размер процентной ставки по кредиту.

Суть неприемлемой практики в том, что условия кредитного договора «Почта Банка» содержат информацию, которая к нему не относится. У потребителя создаётся впечатление, что он покупает страховку для обеспечения обязательств по кредиту, а отказ от страхования может повлечь отказ в выдаче кредита.

Пример 2

Клиенту старшего возраста банк предложил заключить договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) вместо договора банковского вклада. И договор состоялся, распоряжение о переводе денежных средств в пользу страховщика подписано в офисе банка простой электронной подписью.

Потребитель указал, что согласие на использование электронной подписи не давал, договор страхования не подписывал, о заключении договора страхования его не информировали.

Финуполномоченный указал в обзоре, что имеет место продажа пенсионеру ИСЖ вместо продления депозита.

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«Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада

Финансовый уполномоченный (омбудсмен) выпустил обобщенные сведения о неприемлемых практиках финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

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