Хинштейн: пользователей VPN не будут наказывать, а сами сервисы не запретят

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что у властей нет планов запрещать VPN и наказывать людей за использование таких сервисов.
Мы видим, что сегодня число пользователей VPN-сервисами растет в России. Тенденция, с одной стороны, тревожная, но с другой стороны, планов по запрещению самих VPN или по установлению ответственности за их пользование у законодателей сегодня нет, — сказал Хинштейн.
Также он добавил, что главные претензии к VPN не в том, что они позволяют обходить блокировки сайтов, а в обеспечении безопасности пользователей. Неизвестно, какие данные собирают подобные сервисы, где они хранятся и как будут использованы. Каждый год число краж данных пользователей VPN растет примерно на 15-20%.
Сейчас Минцифры определяет список «белых VPN», которые не угрожают безопасности пользователей.
С 1 марта 2024 года вступил в силу закон о запрете рекламы и продвижения VPN-сервисов, но сами они под запрет не попали — их использование не относится к правонарушениям.
Комментарии1
перевожу с чиновничьего на русский: просто власти не могут придумать, как отловить всех пользователей и заблокировать все сайты с загрузкой vpn. Поэтому и приходится им говорить, мол, ладно, живите, так уж и быть!-)