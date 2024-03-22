СПБ Биржа стала оператором обмена ЦФА

Центробанк внес СПБ биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА).

Статус оператора обмена позволяет проводить операции с ЦФА, которые были выпущены не только в собственной информационной системе, но и на других площадках.

СПБ Биржа создала технологичную инфраструктуру, позволяющую обеспечивать интероперабельность на рынке цифровых прав за счет взаимодействия с другими операторами информационных систем, — сказал заместитель директора департамента развития торговой, учетной и расчетной инфраструктуры рынка цифровых финансовых активов и децентрализованных финансов Алексей Кучерявенко.

В июне 2023 года СПБ биржу добавили в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых идёт выпуск ЦФА.

30 января 2024 года СПБ Биржа впервые выпустила цифровые права. Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению либо на альтернативное денежное требование.

Эмитентом первого выпуска ЦФА стала компания «Карбон Зиро», а покупателем — Совкомбанк.