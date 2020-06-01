Что делать, если не успели перейти на ФСБУ 6/2020

ФСБУ 6/2020 по основным средствам организации обязаны применять с отчетности за 2022 год.

Есть компании, которые до сих пор не перешли по основным средствам на ФСБУ 6/2020. В Клерк.Консультации эксперт объяснил, как правильно начать вести бухучет.

ФСБУ 6/2020 обязателен к применению с отчетности за 2022 год. Поэтому отчетность за 2021 год можно не трогать.

Если компания еще не сдала отчетность за 2023 год, нужно сделать исправления ошибок за 2022 год декабрем 2023-го.

Если ошибка была несущественная, и в случае возникновения в результате такого исправления прибыли или убытка, отражайте их в составе прочих доходов или прочих расходов (п. 14 ПБУ 22/2010). Если существенная, то записи в декабре делайте в корреспонденции со счетом 84 (подп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010).

Утвержденную бухотчетность за 2022 год не корректируйте. При составлении отчетности за год, в котором сделаны исправительные проводки, — то есть за 2023 — сравнительные показатели за «скорректированный год» отражайте так, как если бы ошибка не была допущена (подп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010).

Если же отчетность за 2023 год уже сдали, тогда делают записи по исправлению ошибок мартом 2024 года.

Также в консультации рассмотрено, что считать существенной ошибкой, как из ОС перенести в малоценные и как установить ликвидационную стоимость.

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