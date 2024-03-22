Финансовые организации могут заставить определять налоговое резидентство клиентов

Пользователи, которые больше полугода обращаются к интернет-сервисам финансовых организаций преимущественно из-за рубежа, начнут получать запросы о резидентстве.

Минфин подготовил проект изменений в постановление правительства от 16 июня 2018 года № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Согласно поправкам, финансовые организации будут обязаны отправлять клиентам запросы о резидентстве и выяснять их местонахождение с помощью технических средств. В том числе по геолокации и сетевым адресам в интернете, пишет «Интерфакс».

Собирать информацию будут только о тех клиентах, которые больше 6 месяцев пользуются интернет-сервисами финансовых организаций преимущественно из-за границы.

Это нужно, чтобы ФНС могла получать актуальную информацию о налоговом резидентстве, которая нужна для автообмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств.

Если постановление примут, поправки вступят в силу через месяц после публикации.