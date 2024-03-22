Будет очередной закон по «дачной амнистии»: что он легализует

Проект закона разработан при участии Росреестра и направлен на упрощение оформления прав граждан на вспомогательные объекты бытовой недвижимости.

Речь идет о вспомогательных объектах, созданных до 1 января 2013 года. Это сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы и другие хозпостройки на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Сегодня многие вспомогательные объекты не зарегистрированы в том числе из-за временных и финансовых затрат граждан. В частности, для их оформления в настоящее время требуется выполнить кадастровые работы, подготовить декларацию об объекте и осуществить государственную регистрацию прав. Законопроект упростит процедуру, позволив оформить такие постройки на основании старых документов технической инвентаризации. Например, это может быть технический паспорт домовладения, ранее выданный БТИ. На основании этого документа и документа о правах на землю Росреестр зарегистрирует право собственности. А граждане сэкономят время и средства при оформлении таких объектов. В этом принципиальная разница уже имеющегося и предложенного подходов, - сообщил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Нормы законопроекта распространяют свое действие на те объекты, которые в нем перечислены. Если объект не входит в перечень (например, коммерческий объект), воспользоваться механизмом не получится. Это также касается случаев, если у гражданина отсутствуют права на землю и если объект был признан самовольной постройкой (на нее право собственности не возникает).

Законопроект также предлагает распространить упрощенный механизм оформления прав граждан на дома блокированной застройки, построенные до 14 мая 1998 года — до дня вступления в силу Градостроительного кодекса. Воспользоваться новыми нормами можно будет, если количество домов блокированной застройки в одном ряду не превышает двух.

Сегодня на территории 62 регионов расположено более 66 000 двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), построенных до 1999 года, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы. Проживающие в них могут оформить свои права на эти дома и участки под ними только в судебном порядке.