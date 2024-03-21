ФНС заинтересовалась бизнесом комика Александра Реввы

Налоговики хотят ликвидировать за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ одну из компаний, где учредителем числится Александр Ревва.

20 марта 2024 года ФНС приняла решение о ликвидации компании «Эйс Гейминг», которая с 2015 года продавала игровые товары в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Причина ликвидации — наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, пишет «Комсомольская правда».

В 2020 году комик Александр Ревва присоединился к этому бизнесу. За год до этого в состав компании вошел друг бизнесмена Михаил Галустян.

Заявленная чистая прибыль компании в 2019 году составила минус 2,4 млн рублей, в 2020-м — минус 1,3 млн рублей, а в 2021-м компания впервые вышла в плюс и заработала 5000 рублей.

Весной 2023 года Михаил Галустян вышел из состава «Эйс Гейминг», а у фирмы осталось 2 учредителя, среди которых Александр Ревва (5%).

Сейчас у Александра Реввы есть ООО «Войс Медиа Продакшн», которое за 2023 год принесло более 7 млн рублей чистой прибыли. Компания ведет деятельность в области радиовещания.