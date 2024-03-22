На промышленную ипотеку выделят еще 1 млрд рублей

Промышленные предприятия могут брать льготные кредиты по ставке 5% годовых, а инновационные — под 3%.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому около 1 млрд рублей дополнительно направят на поддержку программы промышленной ипотеки.

Выделенные средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, которые предприятия получили на покупку, строительство и модернизацию производственных площадей.

Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест, — сказал Михаил Мишустин.

Программа промышленной ипотеки действует с сентября 2022 года. Механизм позволяет производствам оптимизировать расходы, получать кредиты на расширение мощностей и создавать новые рабочие места.

В 2023 году объем субсидий на эти цели превысил 1 млрд рублей, банки выдали 820 льготных кредитов на сумму больше 80 млрд рублей.

Кредиты выдают по льготной ставке 5% годовых на срок до 7 лет. Инновационные компании могут рассчитывать на ставку 3%. Максимальная сумма кредитования составляет 500 млн рублей.

Государство возмещает банкам разницу между рыночными ставками и предложениями по льготным программам.