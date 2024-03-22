На промышленную ипотеку выделят еще 1 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому около 1 млрд рублей дополнительно направят на поддержку программы промышленной ипотеки.
Выделенные средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, которые предприятия получили на покупку, строительство и модернизацию производственных площадей.
Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест, — сказал Михаил Мишустин.
Программа промышленной ипотеки действует с сентября 2022 года. Механизм позволяет производствам оптимизировать расходы, получать кредиты на расширение мощностей и создавать новые рабочие места.
В 2023 году объем субсидий на эти цели превысил 1 млрд рублей, банки выдали 820 льготных кредитов на сумму больше 80 млрд рублей.
Кредиты выдают по льготной ставке 5% годовых на срок до 7 лет. Инновационные компании могут рассчитывать на ставку 3%. Максимальная сумма кредитования составляет 500 млн рублей.
Государство возмещает банкам разницу между рыночными ставками и предложениями по льготным программам.
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