Инвестиции

Инвесторам хотят дать прямой доступ на биржу

Физлицам могут дать право открывать счета на Московской бирже без участия брокеров. Перестройка рабочих процессов может занять 3-5 лет. Инвестиционные фонды, брокеры и банки негативно относятся к таким предложениям.
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Центробанк хочет предоставить инвесторам возможность открывать инвестиционные счета сразу на Московской бирже, а не через брокеров. Таким образом торговая площадка может стать конкурентом компаний, которые оказывают брокерские услуги.

Участники рынка уже высказали недовольство этой идеей, пишет «Коммерсант». Собеседник издания пожаловался, что Мосбиржа уже отняла у брокерских компаний и банков значительную часть доходов. При этом брокеры снижают комиссии до нуля, а тарифы поднимают только монопольные биржи.

Если мы фактически формируем единое пространство (фондового рынка), куда легко дотянуться любому, то изначальная функция брокера — что только через него можно найти где-то лучшую цену… — уходит, потому что агрегаторы с этим могут спокойно справляться, — сказал глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.

Пока что ни в одной стране мира с развитой системой права физлиц напрямую не допускают к организованным биржевым торгам. Инвесторы действуют через брокеров, инвестиционные фонды и банки.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин заявил, что прямой допуск физических лиц на биржу «не работает и работать не может». Поскольку количество участников организованных торгов станет неограниченным, определить, действует ли та или иная группа согласованно, будет просто невозможно. Кроме того, биржа еще не умеет работать с розничными клиентами, а на перестройку процессов может уйти от 3 до 5 лет.

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