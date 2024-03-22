Дорогому ноутбуку ликвидационную стоимость нужно ставить нулевой

В ФСБУ 6/2020 нет особых ограничений на принятие нулевой ликвидационной стоимости ноутбука как основного средства.

Некоторые компании предпочитают не мелочиться и покупают для производственных нужд ноутбуки стоимостью от 100 000 рублей. Перед бухгалтером сразу встает вопрос, можно ли поставить ликвидационную стоимость 0 рублей. При этом купили в спешке, никакой комиссии нет и никто не знает, за сколько можно потом продать. Эксперт в Клерк.Консультации внёс ясность.

В отношении дорогого ноута можно принять ликвидационную стоимость нулевой.

Ликвидационная стоимость — это предполагаемая стоимость ОС в конце срока полезного использования за минусом затрат на его выбытие. Если ее невозможно определить или она несущественна, амортизируйте полную стоимость объекта (п. 30, 31 ФСБУ 6/2020).

Ликвидационную стоимость принимайте равной нулю, если:

не ожидаете поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

ожидаемая сумма поступлений несущественна;

ожидаемую к поступлению сумму определить невозможно.

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