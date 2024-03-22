Дорогому ноутбуку ликвидационную стоимость нужно ставить нулевой

Некоторые компании предпочитают не мелочиться и покупают для производственных нужд ноутбуки стоимостью от 100 000 рублей. Перед бухгалтером сразу встает вопрос, можно ли поставить ликвидационную стоимость 0 рублей. При этом купили в спешке, никакой комиссии нет и никто не знает, за сколько можно потом продать. Эксперт в Клерк.Консультации внёс ясность.
В отношении дорогого ноута можно принять ликвидационную стоимость нулевой.
Ликвидационная стоимость — это предполагаемая стоимость ОС в конце срока полезного использования за минусом затрат на его выбытие. Если ее невозможно определить или она несущественна, амортизируйте полную стоимость объекта (п. 30, 31 ФСБУ 6/2020).
Ликвидационную стоимость принимайте равной нулю, если:
не ожидаете поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;
ожидаемая сумма поступлений несущественна;
ожидаемую к поступлению сумму определить невозможно.
Подробно о том, как работать с ФСБУ 6/2020, применять амортизацию и вести учет основных средств в 1С:Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
Вы можете купить курс по специальной цене за 6600 рублей вместо
20 900 рублей.
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Комментарии1
Абсолютно всем объекта ОС нужно ликвидационную стоимость ставить нулевую. Ну не знаем мы, сколько можно получить дохода через несколько лет при ликвидации этого объекта, н е з н а е м!!!
Давайте не создавать себе дополнительных трудностей, чтобы потом их героически преодолевать!!!