Налоги, взносы, пошлины

Налоговики перестанут проводить сверки

Даниил Егоров сообщил о планах полностью исключить необходимость обращаться за сверками. Личные кабинеты модернизируют, чтобы данные ЕНС были удобными для восприятия.

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что единый налоговый счет за год работы доказал свою эффективность.

Полностью исчезли зачеты между налогами, ранее эта цифра достигала 31 млн в год. Сумма невыясненных платежей сократилась в 23 раза. В ближайшей перспективе – полностью исключить необходимость обращаться за сверками, — сказано на сайте ФНС.

В третьем квартале 2024 года налоговая обновит личные кабинеты, сделает «удобным восприятие данных ЕНС с учетом собранных замечаний бизнеса и граждан, а сами данные будут обновляться значительно быстрее».

Комментарии

10
УСН

Директор принес коробку с документами 2020 и 2021 года. Бухгалтер в шоке, что с ними делать

Расходы прошлых лет, в том числе по УСН, можно учесть в текущем периоде при соблюдении ряда условий по НК.

8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятница, мозги и...пирог! Бухгалтер, напряги извилины

В традиционный мозгонапрягатель возвращается поиск пирога. Справимся?

🧠Пятница, мозги и...пирог! Бухгалтер, напряги извилины
1
13
Полезные Сервисы
Менеджмент

Как успеть сделать все? Как выстроить работу эффективно

«Время деньги», — говорили они. И оказались правы. Представьте: в вашей команде сильные специалисты, дисциплина на уровне, вы даже пару раз думали, что успеваете контролировать всех и вся, но есть одно но! Откуда-то появляются косяки, внезапно сваливается огромное количество задач, которые должны были быть сделаны неделю назад. WHY, GOD? 

Иллюстрация: freepik/freepik
1
13

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиционный вычет

Глава РСПП: кто больше инвестирует — у того и должно быть больше налоговых вычетов

Александр Шохин предложил президенту сделать систему налоговых вычетов прозрачной и учитывать инвестиции не только в основной капитал, но и в социальные проекты.

12
Налоговая отчетность

По календарю бухгалтера на март впереди 2 важнейших отчетных даты

На конец марта 2024 года для компаний и ИП, в том числе на ОСНО, попадают крайние сроки сдачи отчётности не только за март, но и за весь 2023 год, а также сроки уплаты налогов и страховых взносов.

51
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

На чем не стоит экономить в суде. Еще одно дело по субсидиарной ответственности🏆

На днях суд встал на нашу сторону и освободил моего доверителя от субсидиарной ответственности. При этом второй ответчик не защищался, представителя не направлял в суд и был привлечен к субсидиарной ответственности.

17

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

Налоговики перестанут проводить сверки

Даниил Егоров сообщил о планах полностью исключить необходимость обращаться за сверками. Личные кабинеты модернизируют, чтобы данные ЕНС были удобными для восприятия.

10
184
Маркетплейсы

У Wildberries появился свой сервис для кредитования селлеров

Продавцы маркетплейса могут получить от 100 000 до 20 млн рублей на срок от 3 до 12 месяцев. Процентную ставку будут определять в индивидуальном порядке.

35
Сальдо ЕНС

Когда уменьшение по уточненке не проведут на ЕНС

Если сдать уточненку на уменьшение налога, после камеральной проверки деньги вернутся на сальдо ЕНС. Но только если эта уточненка – за последние 3 года.

73
Банки

Выплаты вкладчикам банка «Стрела» начнутся с 5 апреля

Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов оценивается в 332 000 рублей. АСВ не будет привлекать банки-агенты и сделает выплаты самостоятельно.

17
Маргарита Харитонова
УСН

Новые лимиты для применения УСН для ИП в России в 2024 году

С начала этого года повысились лимиты, позволяющие применять УСН.

Новые лимиты для применения УСН для ИП в России в 2024 году
98
Иван Шестак
Личный бренд

Как предпринимателю или финдиру развивать личный бренд?

Личный бренд — это образ, который возникает у целевой аудитории при упоминании имени человека. Его создают, чтобы продвигать собственный бизнес, продукт или себя как специалиста. За счёт бренда можно повысить репутацию, увеличить ценность на рынке, добиться карьерного и личностного роста.

Как предпринимателю или финдиру развивать личный бренд?
27

Разборы законов

1 216
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Инвесторам хотят дать прямой доступ на биржу

Физлицам могут дать право открывать счета на Московской бирже без участия брокеров. Перестройка рабочих процессов может занять 3-5 лет. Инвестиционные фонды, брокеры и банки негативно относятся к таким предложениям.

46
Константин Чупырь
Госзакупки

Спор по госзакупке по исполнению контракта 44-ФЗ. Судебная практика

В суде апелляционной инстанции. Весна идет, весне дорогу.

1
32
Трудовые отношения

Минтруд и ФНС начали борьбу со скрытыми сотрудниками. Что делать работодателям

Подготовьтесь к проверкам и запросам по сотрудникам и защитите себя от штрафов.

8
362
Полезные Сервисы
Ведение бизнеса

Как наработать клиентскую базу с нуля. 7 способов рабочих способов

Все начинающие предприниматели и владельцы бизнеса хорошо понимают, что без стабильной и постоянно растущей клиентской базы трудно добиться успеха и устойчивой прибыли. Собственно, увеличение количества клиентов — это одно из главных и наиболее важных заданий любого бизнеса.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
30
Павел Патрикеев
Налоговые изменения 2024

Как вести дела в 2024-м: готовимся к налоговой амнистии, «отбеливаем» дробление бизнеса и ждем проверок

29 февраля Президент сказал Федеральному собранию много и о всяком. Я изучил стенограмму Послания, отобрал два важных пункта и разобрал их пользу и боль для коллег-предпринимателей.

1
56
Банки

У банка «Стрела» отозвали лицензию

Вкладчики банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов и возместить до 1,4 млн рублей. «Стрела» занималась переводами между банком QIWI и другими участниками рынка, нарушала требования ЦБ и не противодействовала отмыванию.

3
94

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Астрал
Вебинары для бухгалтеров

Осталась неделя до вебинара с экспертом по налогообложению Самковой Надеждой. Регистрируйтесь!

28 марта в 10:00 (мск) ГК «Астрал» проведет вебинар на тему: «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2024 года. ЕНП»

Осталась неделя до вебинара с экспертом по налогообложению Самковой Надеждой. Регистрируйтесь!
27

Интересные материалы

Сергей Шаповалов
НДПИ

Новые споры об обратной силе налогового закона. Под прицелом налоговиков газовики

Если в прошлом году суды занимались обратной силой нефтяного НДПИ, то в этом году они занялись обратной силой газового НДПИ.

42