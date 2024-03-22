Налоговики перестанут проводить сверки

Как успеть сделать все? Как выстроить работу эффективно

«Время деньги», — говорили они. И оказались правы. Представьте: в вашей команде сильные специалисты, дисциплина на уровне, вы даже пару раз думали, что успеваете контролировать всех и вся, но есть одно но! Откуда-то появляются косяки, внезапно сваливается огромное количество задач, которые должны были быть сделаны неделю назад. WHY, GOD?