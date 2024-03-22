Налоговики перестанут проводить сверки

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что единый налоговый счет за год работы доказал свою эффективность.
Полностью исчезли зачеты между налогами, ранее эта цифра достигала 31 млн в год. Сумма невыясненных платежей сократилась в 23 раза. В ближайшей перспективе – полностью исключить необходимость обращаться за сверками, — сказано на сайте ФНС.
В третьем квартале 2024 года налоговая обновит личные кабинеты, сделает «удобным восприятие данных ЕНС с учетом собранных замечаний бизнеса и граждан, а сами данные будут обновляться значительно быстрее».
Комментарии10
Спасибо Лаврову - "Де...лы б...ть"
ещё удобнее? да куда же ещё-то? ведь сказал же что всё уже удобно....
видимо, действительно... оставят одну цифру - "сколько должен". И будет максимально удобно и
Сверка? Какая сверка? Верь Егорову - он не обманет...