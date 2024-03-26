Глава РСПП: кто больше инвестирует — у того и должно быть больше налоговых вычетов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Владимиру Путину идеи по модернизации налоговой системы.
Понимаем, что здесь дифференциация НДФЛ назрела, но мы хотели бы, чтобы это действительно было тоже связано с теми же инвестиционными вычетами для граждан, которые инвестируют, например, в долгосрочные бумаги, — сказал Александр Шохин на встрече с президентом в Кремле.
Также он добавил, что вычеты нужно сделать прозрачными, повысить их востребованность и учитывать вложения бизнеса не только в основной капитал, но и в социальные проекты. Например, в экологию, в территории присутствия, в социальные объекты.
Во время переходного периода РСПП предлагает установить мораторий на изменения, чтобы фискальная нагрузка на компании не выросла.
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