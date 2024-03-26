Глава РСПП: кто больше инвестирует — у того и должно быть больше налоговых вычетов

Александр Шохин предложил президенту сделать систему налоговых вычетов прозрачной и учитывать инвестиции не только в основной капитал, но и в социальные проекты.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Владимиру Путину идеи по модернизации налоговой системы.

Понимаем, что здесь дифференциация НДФЛ назрела, но мы хотели бы, чтобы это действительно было тоже связано с теми же инвестиционными вычетами для граждан, которые инвестируют, например, в долгосрочные бумаги, — сказал Александр Шохин на встрече с президентом в Кремле.

Также он добавил, что вычеты нужно сделать прозрачными, повысить их востребованность и учитывать вложения бизнеса не только в основной капитал, но и в социальные проекты. Например, в экологию, в территории присутствия, в социальные объекты.

Во время переходного периода РСПП предлагает установить мораторий на изменения, чтобы фискальная нагрузка на компании не выросла.